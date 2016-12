'Rotterdam wordt voor Instagrammers steeds interessanter'

Vincent Demmenie vindt het leuk dat zijn foto door The Guardian is opgenomen in een lijst met steden waarin in 2016 de mooiste Instagram-foto’s zijn genomen. De Britse krant maakte vandaag de lijst bekend waarin Rotterdam als enige Nederlandse plaats is opgenomen. ,,Het is altijd leuk als je foto in zo’n lijst wordt opgenomen, maar het is extra tof als het zo’n naam als The Guardian is.’’

De foto van Demmenie werd opgepikt nadat hij de hashtag #guardiancities gebruikte. ,,De krant bekijkt die hashtags en kiest de mooiste foto’s uit. Toevallig vonden ze mijn foto mooi.’’ Het overkwam Demmenie niet voor het eerst. ,,Eerder dit jaar namen mensen van de Apple Daily uit Hong Kong contact met mij op nadat ze me hadden gevonden via internet.’’

Demmenie: ,,Over elke stad maken ze namelijk een artikel. Vanuit Hong Kong kwamen ze vervolgens naar Rotterdam gevlogen. Na dat bezoek hebben ze een hele pagina in de krant gewijd aan instagrammen in Rotterdam.’’ En nu klopte The Guardian dus op de digitale deur. ,,Het is altijd leuk als je foto in zo’n lijst wordt opgenomen, maar het is extra tof als het zo’n naam als The Guardian is.’’

De Nieuwerkerker is al vier jaar actief op Instagram. ,,Fotograferen vond ik vroeger ook al leuk, maar toen maakte ik alleen vakantiefoto’s. Ik had een dure camera, maar daar deed ik niet zo veel mee. Nu doe ik alles met mijn telefoon. Door de beperkingen van mijn telefoon leer je beter fotograferen. Je let meer op het licht en als je wilt inzoomen, moet je dichter bij je onderwerp gaan staan.’’

Aparte stijl

Waarom is Rotterdam zo fotogeniek? ,,Rotterdam heeft voor elk gebouw een aparte stijl, zoals het WTC en de Markthal: elk gebouw heeft iets eigens. In andere grote steden lijkt de hoogbouw vaak op elkaar. En vanwege de dingen waar we goed in zijn, zoals bruggen: van elke brug in Nederland is iets speciaals gemaakt. In Europa wordt Rotterdam voor Instagrammers steeds interessanter.’’