Rotterdam-Zuid in de ban van culturele tours

Update Rijks­wa­ter­staat: A15 naar Rotterdam weer deels open

15:30 De A15 bij Hendrik-Ido-Ambacht richting Rotterdam gaat langzamerhand weer open. De weg is eerder vandaag lang dicht geweest in verband met een kraanwagen die in de brand stond. Ter hoogte van knooppunt Ridderkerk-Zuid is een rijstrook vrijgegeven. Files lossen langzaam op.