Rotterdammer (34) vast voor heroïnesmokkel

Video Foodtruck op stroom: ‘de politie zal me aan de kant zetten’

16:11 De eerste klassieker die is omgebouwd tot een elektrisch aangedreven foodtruck mag de weg op. De wagen is speciaal voor festivals in de binnensteden. Het centrum van Rotterdam is sinds de invoering van de milieuzone verboden gebied geworden voor benzine- en dieselauto’s op leeftijd.