Rotterdammer (45) veroordeeld voor bezit hennep

De man stelt dat de hennep niet bedoeld was om op te roken. Volgens hem gaat het om vezelhennep, waarvan het THC-gehalte zo laag zou zijn dat het niet strafbaar is. De hennep zou gebruikt worden voor het maken van speciale thee en een pijnstillende olie.



Volgens het gerechtshof in Den Haag is het bezit van zo'n grote hoeveelheid hennep sowieso strafbaar, ongeacht het THC-gehalte. Alleen als hij de hennep zelf had geteeld, was het niet strafbaar. Hij had de drugs echter besteld bij een leverancier.



Het Openbaar Ministerie (OM) had in hoger beroep een gevangenisstraf geëist van vier maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. De man werd eerder tot die straf veroordeeld.