Rotterdammer (53) steekt 'overvaller' in zijn been

Na een bezoek aan een café liep de 53-jarige man zaterdagochtend naar huis. Een andere Rotterdammer zag hem lopen en maakte zich zorgen. Hij bood aan de man naar huis te begeleiden. Eenmaal in de woning aan de Noordschans dacht de bewoner dat de andere man hem wilde overvallen en er ontstond een gevecht. De bewoner stak het slachtoffer in zijn been, waarop de 58-jarige man op de vlucht sloeg.



Gealarmeerde agenten vonden de gewonde man op de Lage Erfbrug. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en daarna aangehouden. Ook de 53-jarige bewoner is aangehouden. De politie onderzoekt of de 58-jarige man daadwerkelijk de bewoner wilde overvallen en wat precies in de woning is voorgevallen.