Rotterdammer op zijn verjaardag opgepakt voor overval

Lesbisch stelletje mishandeld voor In­st­agram­film­pje

5 juli De vier meisjes en jongen die zijn opgepakt voor het mishandelen van een lesbisch stelletje in het Rotterdamse centrum, deden dit om het filmpje van het slaan en schoppen op Instagram te zetten. Dat meldt de politie vanavond, die nog op zoek is naar nog een slachtoffer: een meisje dat in een ander filmpje wordt aangevallen.