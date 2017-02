Rotterdammer opgepakt voor toetakelen juwelierszaak

Rotterdam: Vaker gebruikmaken van mogelijkheid digitaal stemmen

18:23 De gemeente Rotterdam wil vaker gebruikmaken van de mogelijkheid om burgers digitaal te laten stemmen. Het stadsbestuur is tevreden over een proef bij het woonreferendum op 30 november, toen in 24 vooraf geselecteerde stembureaus via een app (Stemtool) gestemd kon worden.