Rotterdammer zamelt na ophef jassen in voor zwervers

Hijnen roept via de facebookpagina 'Warme winterjassen voor daklozen' internetters op hun oude jas zaterdag tussen 13.00 en 14.00 uur in te leveren bij het hoofdpolitiebureau aan het Doelwater. ,,Iedereen spuwde op sociale media zijn gal over de actie van de politie, maar niemand die zei: laten we wat doen voor de zwervers in de stad'', zegt Hijnen. Hij heeft geen idee hoeveel mensen gehoor zullen geven aan zijn oproep. ,,Eén jas is al binnen: die van mij.''



Burgemeester Aboutaleb moet zich vandaag voor de gemeenteraad verantwoorden over het incident. GroenLinks-raadslid Arno Bonte had een debat aangevraagd omdat hij het idee heeft dat de politie structureel aan 'zwervertje pesten' doet. De politie laat weten nog steeds achter de agent te staan die de jas in beslag nam.