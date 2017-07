Rotterdammers aangehouden in witwasonderzoek

In samenwerking met de politie zijn in en rond Rotterdam op zeven adressen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder meer onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie.



Het onderzoek is gestart na een melding bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties tussen beide verdachten bij de aankoop van een woning. De legale inkomsten van beide verdachten lijken niet toereikend voor het doen van grote aankopen zoals onroerend goed en auto’s. Het vermoeden is dat ze de luxe goederen hebben gekocht met inkomsten uit de criminaliteit.