Rotterdammers bouwen het nieuwe centrum van Eindhoven

Blikvanger is een toren van 158 meter, vlak naast het station. Het plan omvat 450 woningen, een expositieruimte, een hotel, winkels en horeca. Ontwikkelaar is Amvest. De bouw start in december 2019 en is gereed in 2022.



ZUS is bekend van de ontwikkeling van de Luchtsingel (de houten loopbrug bij het Hofplein) en het Schiekadeblock. Powerhouse Company is in Rotterdam momenteel bezig met de ontwikkeling van de 150 meter hoge Baan Tower.