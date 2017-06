Rotterdammers kunnen zomaar garen spinnen bij crisis op het stadhuis

Maastunnel

Zo is, schrik niet, de grootscheepse renovatie van de Maastunnel nog niet door de gemeenteraad goedgekeurd. De aannemer gaat maandag wel aan de slag. We kunnen dwarsliggen, beamen de grote oppositiepartijen VVD en SP.



Wat betreft de Maastunnel zullen ze dat niet doen, stelt VVD-voorvrouw Antoinette Laan de bouwvakkers gerust. Ze krijgen hun geld. ,,Op het moment dat heel Rotterdam in de file staat vanwege die werkzaamheden, gaan wij niet tegen stemmen.''



SP'er De Kleijn: ,,Dat is een uitgave die gewoon moet gebeuren. Net als geld voor scholenonderhoud.''



Wat de oppositiepartijen wél van plan zijn? Het stadsbestuur dwingen tot meer uitgaven. ,,De coalitiepartijen zijn van plan in 2017 minder uit te geven dan mogelijk'', maakt Laan op uit de Voorjaarsnota.



,,Waarschijnlijk om in 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, met het geld dat ze dit jaar overhouden, cadeautjes uit te delen.'' Dat geld kan beter meteen besteed worden, vindt zij.