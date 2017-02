Rotterdammers opgepakt voor drugshandel in Groningen

De politie startte naar aanleiding van de klachten een onderzoek. Ze achterhaalden de verblijfplaats van de Rotterdammers en brachten de drugshandel in kaart. Dat leidde gistermorgen tot de aanhouding van de mannen. Een van de mannen werd in een woning opgepakt, de ander in een auto.



Twee woningen in Groningen zijn door de politie doorzocht. Daarbij werd geld en harddrugs gevonden en in beslag genomen. In een van de huizen waren twee Groningers van 55 en 53 jaar. Volgens de politie gaat het om drugsgebruikers. Ook zij werden aangehouden.