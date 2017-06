Rotterdammers reageren op geheel eigen wijze op status 'coolste stad'

Op de vraag wat er nou zo cool is aan Rotterdam, antwoordt de man: ,,Dat je gewoon een pan bami naar beneden ken pleure.'' Geheel volgens het Rotterdamse gezegde 'geen woorden maar daden' gooit hij daarna de pan uit het raam.



De - volgens sommige facebookgebruikers - 'quote van de eeuw' zorgt voor hilariteit op internet, evenals de uitspraak in hetzelfde filmpje van een oudere man in een scootmobiel over dat er in de Maasstad zo veel 'lekkere wijven' zijn. 'Ik zeg: emigreren naar Rotterdam!' is een van de vele reacties op de video.