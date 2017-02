Rotterdammers strijden tegen schadelijke tradities

Alle drie zijn ze overtuigd dat het nog steeds gebeurt. Dat wat hen jaren geleden overkwam, kan jonge Rotterdammers nog steeds gebeuren. Dat er nog steeds meisjes zijn die met hun neef moeten trouwen. Dat meisjes na een gedwongen huwelijk als slaaf voor hun schoonfamilie moeten werken. En dat jonge homo's worden verstoten door hun familie.



Dáárom vertellen Fayza Oumhamed, Gert-Jan Verboom en Halime (op verzoek zonder achternaam, red.) hun verhaal. Om een einde te maken aan orthodoxe en conservatieve tradities die levens kapot maken. In de hoop dat iemand denkt: dat gaat over mijn buurmeisje of over de jongen in mijn klas. Dat iemand die dreigt uitgebuit, besneden, uitgehuwelijkt, verstoten of onderdrukt te worden, de moed opvat om hulp te vragen. En die hulp dan ook krijgt.



Ruim twintig jaar geleden was er niemand die Fayza Oumhamed (37) hielp, tot zij uit het raam sprong. Wanhopig, nadat ze op haar 15de was uitgehuwelijkt vanuit Marokko en bij haar schoonfamilie in Amsterdam als een slaaf moest werken. Jarenlang, zonder dat ze Nederlands kon spreken, zonder dat ze buiten kwam.



Klappen

,,Toen ik naar school wilde, begonnen de klappen. Daarna leerde ik om mijzelf onzichtbaar te maken.''



Haar poging zelfmoord te plegen werd haar redding. Ze kreeg hulp en maakte een nieuwe start in Rotterdam. Nu zet zij haar ervaring in om andere 'verborgen vrouwen' te helpen.



Ook Halime wil haar nare ervaringen omzetten in iets goeds. En ze merkt dat ze kan helpen met haar persoonlijke verhaal, verwerkt in een theatervoorstelling voor scholen, omdat 'ik weet hoe het voelt'.



Als jong meisje werd de Rotterdamse uitgehuwelijkt aan haar neef in Turkije. Toen ze na vele jaren van hem wilde scheiden, wilde haar familie niets meer van haar weten. ,,Ik weet hoe je ondanks alles van je familie blijft houden. Ik geloof ook dat mijn vader echt dacht dat dit het beste was.'' Toch besloot ze te vertrekken. ,,Het was dit of zelfmoord plegen. Ik koos voor het eerste.''



Op straat

Gert-Jan Verboom, geboren onder de rook van Rotterdam, weet hoe het soms toch kan voelen alsof zelfmoord de enige uitweg is. Nadat hij uit de kast was gekomen, deed een vriend dat ook. Waar bij Verboom zijn moeder totaal niet verbaasd was, werd de vriend door zijn gereformeerde ouders op straat gezet.



Het was het begin van grote problemen, met slechte relaties en loverboys. ,,Hij was verstoten door zijn ouders die niet eens op zijn begrafenis kwamen. Zo blijkt maar dat dezelfde problemen overal spelen, in Nederlandse en in andere culturen.''



Verboom heeft nu Hang-out 010 gestart, waar jongeren die lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, terecht kunnen met vragen. En hij ziet dat wat zijn vriend vele jaren geleden meemaakte, jongeren nog altijd meemaken. ,,Ze worden nog steeds verstoten. Of homo-jongens worden uitgehuwelijkt, zodat ze toch een 'normale' relatie hebben.''