Rotterdammers willen permanente Kunstkubus

Het idee komt van dertigers Joost de Groot en Marten Pannenkoek. De geboren Rotterdammers willen hun kubuswoning aan de Overblaak omtoveren tot een Kunstkubus en die openstellen voor bezoekers. "Wij laten de bezoeker kennismaken met vooral Rotterdamse kunst'', aldus De Groot.



De galerie gaat samenwerkingsverbanden aan met instanties als de Willem de Kooning Academie, Rotterdam Partners en Rotterdam City Marketing. Hun woning is volgens de plannenmakers 'uitermate geschikt voor het ontvangen van bezoekers, omdat de oppervlakte 111 m2 groter is dan een normale kubuswoning van 100 m2'. Ze prijzen het uitzicht over de Binnenrotte en op de Markthal.



Kubussenbos

Het pand ligt aan de rand van het kubussenbos en is bijna vrijstaand. Het is aan één andere kubuswoning geschakeld, die van stichting Exodus, waar vrijwilligers opvang en ondersteuning aan (ex-)gedetineerden aanbieden.



De Kunstkubus heeft straks een ruime entree aan weerszijden en gaat minimaal zes dagen per week open met een maximum van veertig bezoekers tegelijkertijd. Er is een quick-scan gemaakt voor vluchtroutes mochten er calamiteiten optreden.



De twee mannen tonen zich ambitieus. "De Kunstkubus zal een begrip worden in Nederland. Denk hierbij aan meer kunst en cultuur voor de bewoners en bezoekers van buitenaf'', zo schrijven ze.



De kubuswoningen in het centrum hebben een monumentale status. De gemeente is bereid om de woonbestemming van deze kubuswoning er af te halen. Wanneer de Kunstkubus opengaat is nog te voorbarig om te benoemen, vindt De Groot. "We zijn net begonnen. Het kan nog alle kanten op qua invulling en uitwerking.''