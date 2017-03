‘Rotterdampolis leidt tot hogere zorgpremie’

Het Rotterdampakket is nu alleen beschikbaar voor Rotterdammers met een smalle beurs. Zij betalen met 162 euro per maand een forse premie, maar het verplichte eigen risico bedraagt slechts 50 euro, in plaats van 385 euro. Polishouders krijgen naast de basisverzekering een ruime aanvullende dekking en een tandartsverzekering. Wethouder Hugo de Jonge (zorg, CDA) maakte gisteren bekend dat hij vanaf 2019 alle Rotterdammers de kans wil geven zo’n verzekering af te sluiten.



Verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon, die gemeenten en overheden adviseert op gebied van collectieve verzekeringen, is daar geen voorstander van. „Dit is geen taak van de gemeente’’, zegt Daniel Rijnbeek. „Wij verwachten bovendien dat dit tot verhoging van de premies leidt. Gezonde mensen zullen kiezen voor een verzekering met een lagere premie. Alleen mensen die veel zorg nodig hebben, zullen voor zo’n Rotterdampakket kiezen.’’ Rijnbeek verwacht dat die groep bovengemiddeld veel zorg gaat ‘consumeren’, wat uiteindelijk tot hogere premies leidt.