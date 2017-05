Rotterdams architectenbureau lanceert gewaagd plan voor woontoren

Dat de toren er snel komt is onwaarschijnlijk. Het is een ‘studieobject’, benadrukt Hess. Het plan werd vanmiddag gelanceerd en nu gaat het bureau op zoek naar financiers. Al is de constructie van het gebouw in samenwerking met ingenieursbureau Royal HaskoningDHV al wel ‘behoorlijk goed uitgewerkt’. ,,Je kan wachten op opdrachtgevers, maar je kan ook zelf met een plan komen. Zo willen we onszelf verder ontwikkelen.’’

Passie

In de toren komen ‘twee passies’ van het bureau samen: die voor Rotterdam en die voor duurzaamheid, aldus Hess. ,,We willen graag iets in de binnenstad van Rotterdam doen. Onze ambitie is om over drie jaar een 100 procent circulair gebouw te ontwikkelen, nu bereiken we nog een percentage van 80 procent.’’



Verder is het doel om ‘duurzaamheid te combineren met luxe en comfort’. ,,Mensen willen weer graag in de stad wonen, dichtbij alle voorzieningen. Aan de andere kant is er behoefte aan de ruimte zoals op het platteland. Dat proberen we in dit gebouw samen te brengen.’’



Overigens is het kantoorgebouw Rotterdam Building, dat plaats zou moeten maken voor de toren, ook een ontwerp van Kraaijvanger. ,,Dat maakt de locatie voor ons extra interessant.’’