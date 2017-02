Rotterdams bier verovert 'Appie'

,,We hebben groen licht en mogen het in Rotterdam uitrollen, top!'' reageert Casper Bregman van de Rotterdamse brouwerij enthousiast. De ketels kunnen dus aan? Sterker, die staan al te 'pruttelen'. ,,We hebben goed voorbereid, dus uitverkocht, dat zal niet snel gebeuren.''



De supermarkt heeft de brouwerij zelf benaderd. ,,Albert Heijn, Zaandam zelf, heeft ons gevraagd. Of we onze bieren in de supermarkt wilden leggen. Niet te geloven hè? '' vertelde Bregman al eerder.



Het Rotterdamse bier is al te koop in hun eigen café in de Fenix Food Factory op Katendrecht - op de tap en fles -, bij verschillende Rotterdamse cafés en (sterren)restaurants en aantal speciaalzaken in de Maasstad. Ook een aantal filialen van drankzaak Gall & Gall in Rotterdam, de Mitra en Plus verkopen het Rotterdamse bier. ,,Dat loopt goed en dat valt kennelijk op. Te gek om zo'n kans te krijgen, echt hartstikke gaaf.''