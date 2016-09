Rotterdams meldpunt verwarde personen geopend

Door familie, buren en professionals de mogelijkheid te geven signalen die zij opvangen van mensen met verward gedrag te melden, kunnen deze mensen eerder de juiste ondersteuning krijgen. Dat is volgens de gemeente goed voor de persoon om wie het gaat, diens omgeving en de openbare orde en veiligheid in Rotterdamse wijken.



Het meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar via 010-2670700. Het meldpunt is er niet om te melden in acute situaties. Dan kunnen Rotterdammers het spoednummer bellen: 112.



,,We kunnen het als gemeente en hulpverleners niet alleen'', zegt wethouder Hugo de Jonge (zorg). ,,Om mensen met verward gedrag zo snel mogelijk passende zorg te bieden, doen we een dringend beroep op inwoners van deze stad om hun zorgen en signalen te melden. Rotterdammers weten het beste wat er gebeurt in hun eigen wijk.''



Het meldpunt kwam mede tot stand naar aanleiding van een motie van januari dit jaar, ingediend door Leefbaar Rotterdam.