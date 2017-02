Rotterdams Philharmonisch maakt muziek bij film over Rotterdam

,,Het is fantastisch dat het orkest meewerkt'', zegt Shariff Nasr, de regisseur van de film. Rotterdam, I Love You is een film die bestaat uit elf verhalen over liefde die allemaal in Rotterdam spelen. Elk deel wordt gemaakt door een andere regisseur. Nasr probeert alle verhaallijnen met elkaar te verweven.



Rotterdam, I Love You wordt een avontuur voor het orkest, vertelt Mike Schäperclaus van het Philharmonisch. ,,Per verhaal worden andere componisten gezocht. Wij moeten ervoor zorgen dat de muziek straks toch klinkt als één geheel. Hoe liefde in Rotterdam klinkt? Warm, denk ik, en mooi, zoals het orkest ook altijd klinkt, maar er zit altijd een randje aan.''