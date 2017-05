Rotterdams straatschoffie de wereld over voor Puma

Na Parijs, volgt deze week een show in New York, daarna vliegt hij door naar andere wereldsteden. Doest wordt onderwijl door zijn sponsor in de watten gelegd. ,,Ik heb geen klagen, ik geniet van elk moment’’, zegt hij. ,,Maar ik moet natuurlijk ook presteren.’’ Want er moet wel gepoort worden. Lukt zo’n panna dan echt altijd? ,,Meestal wel. En zo niet dan moet je altijd blijven lachen.’’



Doest speelde tot zijn zestiende voetbal op de grasmat. Maar toen gingen zijn knieën opspelen. Groeipijnen, noemt hij het. Dus stapte hij over op het straatvoetbal. ,,Ik was echt een straatschoffie en nu kan ik leven van het voetbal.’’



Zijn Youtube-filmpjes trokken meer dan zes miljoen kijkers, op Instagram heeft hij 85.000 volgers. ,,Ik ben een voorbeeld voor veel jongeren. Dat vind ik leuk. Ik vertel ze dat ze hun best op school moeten doen, hun kansen moeten grijpen en positief in het leven moeten staan.’’