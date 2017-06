Rotterdams talent Naaz opent Metropolis festival

Vorig jaar deed ze nog eindexamen op het Farel Lyceum in Ridderkerk, precies een jaar nadat ze hoorde dat ze geslaagd was voor haar havodiploma, kreeg ze bericht dat haar single twee miljoen keer was beluisterd. Haar nummer ‘Words’, dromerig en sfeervol, wordt vooral in het buitenland veel gedraaid: ze heeft veel fans in Duitsland.



Naaz ontroerde toen ze zestien was het hele land met haar liedje ‘Nobody Said’ bij haar optreden bij Holland’s Got Talent. Het was een nummer over pesten, geschreven over haar eigen ervaringen. ,,Als je iemand bent die zijn dromen probeert te volgen en probeert te doen waar hij of zij in gelooft, zul je altijd wel mensen hebben die tegen je zijn. Ik zie het niet meer als pesten, maar als een motivatie”, zei ze tegen de jury.