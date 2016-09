Rotterdams theater ontslaat acteur Jack Wouterse

Tien jaar geleden beschikte het grootste theatergezelschap van Rotterdam nog over een vast acteursensemble van elf spelers. Daarvan zijn alleen nog Wouterse en Poorta over, die respectievelijk acht en negen jaar in dienst zijn. ,,Sommige acteurs gingen met pensioen, anderen ontgroeiden ons. Hun plekken zijn niet meer opgevuld'', verklaart Winfred van den Bor van het Ro Theater de terugloop.



Het Ro Theater gaat samen met de schouwburg en het Productiehuis op in Theater Rotterdam. Omdat het publiek nog niet bekend is met de nieuwe naam, blijft het Ro dit theaterseizoen nog werken onder eigen naam.



Accent

Waren in het verleden de acteurs gezichtsbepalend, in de nieuwe organisatie verschuift het accent naar de theatermakers. ,,We gaan met een meer wisselend gezelschap werken'', zegt Van den Bor.



Wouterse en Poorta blijven wel te zien. ,,Ze blijven verbonden aan onze familievoorstellingen, waarmee we 4,5 maand rondtoeren. Jack Wouterse speelt nu drie maanden met Arjan Ederveen de voorstelling Walden. Dat betekent dat hij komend seizoen tenminste een half jaar voor het Ro werkt'', zegt Van den Bor. ,,Dat is best veel, want Wouterse werkte nooit fulltime voor ons, maar kreeg alle ruimte voor films of commercials.''



Slag

Wouterse betreurt de nieuwe werkwijze. ,,Dit komt bij mij nogal hard aan. Ik heb er zeker wat over te zeggen, maar nu nog niet. Ik moet het allemaal nog verwerken'', zegt hij.