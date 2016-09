Rotterdams verkeersnet goudmijn voor het rijk

Bij raadslid Arno Bonte (GroenLinks) roepen de cijfers gemengde gevoelens op. ,,Helaas rijden nog steeds heel veel mensen veel te hard. Tegelijkertijd ben ik blij dat de pakkans flink omhoog is gegaan. Ik heb geen enkel medelijden met automobilisten die te hard rijden. Zij vormen een groot gevaar voor de verkeersveiligheid.''



Snelheidsovertredingen leveren de staat gemiddeld 60 euro per stuk op. Alleen al in de zomermaanden kon het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) derhalve al 6 miljoen euro bijschrijven aan Rotterdamse boetes.



De regionale verschillen zijn opvallend. Bij de nummers twee tot en met vier (Eindhoven, Amsterdam en Westland) was het aantal verkeersovertredingen in de bewuste periode respectievelijk 60.000, 57.000 en 51.000.



Nog meer flitspalen

Raadslid Bonte begrijpt wel dat het aantal bekeuringen in Rotterdam veel hoger ligt dan in de hoofdstad. ,,Smalle grachten nodigen minder uit tot hardrijden dan de lange en brede wegen die wij in Rotterdam hebben. Wat mij betreft komen er nog meer flitspalen bij in Rotterdam. De Nieuwe Binnenweg is zo'n straat waar levensgevaarlijke situaties ontstaan doordat mensen veel te hard rijden.''



In Nederland groeide het aantal verkeersovertredingen in de zomermaanden van 2,7 miljoen tot bijna 3,4 miljoen. De groei wordt deels verklaard door de toename van het aantal trajectcontroles op snelwegen. Op de A20 bij Rotterdam wordt nu bijvoorbeeld volop geflitst, terwijl dat vorige zomer als gevolg van werkzaamheden niet het geval was.