Rotterdams warenhuis opent in Het Industriegebouw

Metershoge stellingkast vol gekleurde rugtassen van Susan Bijl en vazen in pasteltinten van Foekje Fleur. Maar ook tientallen boeken over Rotterdam, babykleertjes en in de Maasstad gebrouwen biertjes springen bij binnenkomst direct in het oog.

De knalroze geverfde wand met designobjecten van onder anderen de Rotterdamse designers Iwan Smit en Sabine Marcelis blijven evenmin onopgemerkt. En naast de trap naar de tweede verdieping siert een enorme felgroene nepplant van het designduo Wandschappen de muur.

Mede-eigenaar Tjeerd Hendriks loopt zo trots als een pauw door zijn nieuwe pareltje. ,,Groos is volwassen geworden. Het Schieblock was een waanzinnige plek om te beginnen, maar we konden er niet alles laten zien wat we wilden.''

Assortiment

Quote We hebben de lat hoger gelegd en verkopen Rotterdams finest Sophie Slabbekoorn Toch is het assortiment juist iets uitgedund. Waar Groos aan de Schiekade zo'n 150 Rotterdamse merken verkocht, worden hier 'slechts' honderd merken aangeprezen. ,,We hebben de lat hoger gelegd en verkopen Rotterdams finest'', vertelt zakelijk directeur Sophie Slabbekoorn.



Dat Groos juist hier neerstrijkt, is niet geheel onlogisch. Tjeerd Hendriks en Joost Prins, de oprichters van Groos, zijn al twee jaar betrokken bij de herontwikkeling van Het Industriegebouw. Hendriks: ,,Het pand staat op 'ontploffen'. Onlangs kwam hier pizzeria Old Scuola en binnenkort openen ontbijtzaak By Jarmusch en het Rotterdamse sokkenmerk Alfredo Gonzales er een eigen restaurant.''

Hoe de heren het voor elkaar hebben gekregen dat het wereldberoemde architectenbureau MVRDV hun gloednieuwe winkel inrichtte? Hendriks: ,,We zijn het gewoon heel brutaal gaan vragen en ze vonden het leuk om te doen.'' Het rijksmonument uit 1951, ontworpen door de Rotterdamse architecten Hugh Maaskant en Willem van Tijen, is zo veel mogelijk in ere hersteld. ,,Het is weer een plek om heel trots op te zijn!''

Groos is dinsdag tot en met vrijdag open van 10.30 tot 19.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.