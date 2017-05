Rotterdamse agenten met Turkse achtergrond bedreigd

Agenten die betrokken zijn geweest bij het incident naar aanleiding van het bezoek van de Turkse minister Kaya van familiezaken aan Rotterdam hebben intensieve nazorg gehad.



De spanningen in Rotterdam leidden overigens niet alleen tot tientallen aangiftes, ook bij verschillende discriminatiebureaus stroomden de meldingen binnen.



In totaal werden vorig jaar 87 meldingen in de regio Rotterdam gedaan over discriminatie naar aanleiding van spanningen na de mislukte coup in Turkije. Dat meldt anti-discriminatiebureau Rader. Vooral Turks-Nederlandse organisaties gelieerd aan de Gülen-beweging in Rotterdam waren het doelwit van bedreigingen en vernielingen, stelt Radar. ,,Ook individuele aanhangers van Gülen werden geïntimideerd, uitgesloten en bedreigd.’’ Zo zag CDA-raadslid Turan Yazir zich na bedreigingen genoodzaakt zijn raadswerk tijdelijk neer te leggen.