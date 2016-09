Rotterdamse beëdigd tot het Nederlandse kaasgilde

Het kaasgilde is een prestigieuze organisatie met zo'n 80 leden. Lid worden kan niet zomaar, mensen moeten echt gevraagd worden. Afgelopen donderdag werd Cekem officieel benoemd in Bennekom. ,,Ik dacht even dat het een grap was," vertelt ze. ,,Maar het bleek echt. Leveranciers en anderen waar ik mee te maken heb, hebben mij aanbevolen bij de organisatie."



De beëdiging van Cekem stond dan ook bol van tradities, met de leden van het bestuur en Cekem in kostuum. Volgens het gilde is Cekem belangrijk voor de brede verspreiding van buitenlandse kazen onder Rotterdams publiek. ,,Als lid van het gilde word ik nu dan ook geacht daar vooral mee door te blijven gaan."



Droompand

Voor de toekomst verandert er dus niet veel, al heeft de Kaashoeve wel verhuisplannen. ,,Op de Oude Binnenweg in het pand naast boekhandel Van Gennep is namelijk een historische wandschildering ontdekt", zegt Cekem. ,,Een schildering van boter, kaas en eieren, heel toevallig. Dat maakt het een droompand. Daarnaast is het tweeënhalf keer zo groot en maar een paar deuren verder. Dus ik hoop dat we het kunnen krijgen."