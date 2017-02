Rotterdamse brandweerwagen zakt weg in blubber

De brandweer rukte uit omdat een persoon op de derde verdieping van een gebouw aan de Snelfilterweg onwel was geworden. De brandlieden wisten de persoon met behulp van een takelwagen uit de woning te krijgen en over te dragen aan de artsen die per traumahelikopter waren afgezet.

Om ruimte te maken voor de landende traumahelikopter moest de brandweer snel uitwijken. Dat deed de zware rode wagen zo vlug dat het in hij in het gras vast kwam te zitten. Door de dooi lag er veel modder en kon het voertuig even geen kant meer op. Gelukkig was ook de politie voor de melding in het gebied aanwezig. Zij kregen de wagen van hun collega-hulpdienst weer los.