Rotterdamse coalitie verliest meerderheid

Door die overstap verliezen de drie coalitiepartijen hun krappe meerderheid van 23 van de 45 zetels in de gemeenteraad, negen maanden voor de raadsverkiezingen van maart 2018. Dat betekent dat Rotterdam in lastig politiek en bestuurlijk vaarwater terechtkomt.



Anfal helpt door zijn overgang Nida aan de derde raadszetel en de oppositie aan een meerderheid in de raad. Het voormalig Leefbaar-raadslid, dat in 2014 voor die partij in de raad werd gekozen, zegt in een verklaring dat hij 'hoopvol begon', maar 'steeds meer teleurgesteld raakte in de partij'.



,,Ik werd raadslid om bij te dragen aan de stad, maar Leefbaar verdeelt en dat is niet goed voor Rotterdam. Leefbaar vergroot de kloven tussen bevolkingsgroepen, tussen geloven, culturen, arm en rijk. Rotterdam heeft juist verbinding nodig, bruggenbouwers", verklaart hij zijn overstap. Ook voelt hij zich gebruikt als een 'excuusmoslim'. Op de kandidatenlijst van Leefbaar was Mo Anfal de enige allochtoon, op nummer negen.



Leefbaar-wethouder Joost Eerdmans is verrast. ,,We hebben van Mo persoonlijk niets vernomen dus ik wil hem graag spreken. Hij neemt de hele dag zijn telefoon niet op, maar laat ik duidelijk zijn: als hij zich aansluit bij een partij met deze uitgangspunten dan heeft hij bij Leefbaar Rotterdam niks te zoeken.''