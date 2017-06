Rotterdamse Dakendagen officieel geopend, Dakpassen uitverkocht

Eén pyloon van de Willemsbrug schittert in nieuw jasje

11:44 Práchtig is hij uit de verf gekomen, de zuidelijke pyloon van de Willemsbrug in Rotterdam. Nu de cocon van sneeuwwit doek eraf is gepeuterd, en de steigertoren is verwijderd, kunnen Rotterdammers pas echt zien wat een magisch effect zo’n schilderbeurtje geeft. ,,Absoluut goed gelukt met die robijnrode kleur’’, stelt projectleider Laurence Peels trots, ,,zo zag de brug er dik 35 jaar geleden dus uit.’’