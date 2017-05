Rotterdamse fans Besiktas klaar voor kampioenswedstrijd

Video Hon­den­lief­heb­ber filmt zichzelf in snikhete auto

12:38 Rotterdammer Bas Westerduin (24) heeft zichzelf gisteren gefilmd in zijn auto in de brandende zon om tot baasjes door te dringen dat zij hun hond niet moeten achterlaten in de auto. 'Laat dit een waarschuwing zijn.'