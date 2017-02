Rotterdamse gemeenteraad is nog sceptisch over stadionplan

,,Ik had verwacht dat de plannen concreter zouden zijn’’, zegt Leefbaar-raadslid Luuk Wilson. ,,Dit is heel dun ijs. Voordat je het weet, zak je er doorheen.’’



De stad wordt gevraagd om maximaal 40 miljoen euro aan aandelen te verwerven in het 365 miljoen euro kostende stadion. Bovendien is het idee dat Rotterdam de bouwgrond verwerft voor 60 miljoen, en die vervolgens in erfpacht uitgeeft. Ook moeten er voor 35 miljoen euro aanpassingen worden gedaan aan de infrastructuur. Woensdag debatteert de commissie bouwen en wonen over het nieuwe stadion.