Rotterdamse helpt ter dood veroordeelde in Amerika

Een dag na de eerste moord, als alleen Young en medeverdachte David Page nog in Douglas' auto rondrijden, kidnappen ze bij een tankstation een willekeurige automobilist. Ze nemen hem mee in zijn pick-up truck en schieten hem dood tijdens een stop in de woestijn. Volgens de jury was het opnieuw Young die schoot.



Schuld

Na de moorden neemt Page de vlucht naar voren. Hij meldt zich bij de recherche en schuift Young de schuld in zijn schoenen. Ook de andere verdachten leggen daarna tegenstrijdige, maar voor Young belastende, verklaringen af. Terwijl zijn medeverdachten in de andere verhoorkamers de strop om zijn nek aantrekken, weigert Young iets te zeggen over de moorden. Hij houdt zich wel aan de code van de straat: nooit met de politie praten.



Tijdens zijn proces, als Young inziet hoe slecht hij er voor staat, probeert hij wel uit alle macht zijn onschuld te bewijzen. Want volgens hem heeft niet hij, maar David Page heeft de moorden gepleegd. Page stond ten tijde van de moord op Doyle naast de auto; in de 'ideale' schietpositie dus.



Ook over de tweede moord heeft Young een andere lezing. Tijdens de rit met het gekidnapte slachtoffer praatte Page honderduit over zichzelf. Toen hij zich opeens realiseerde dat dat niet verstandig was, besloot hij de man te vermoorden. Page hoort dus in de dodencel, concludeert Young, niet hij.



Drugsverslaafde

In de rechtszaal maken Youngs onervaren advocaten er echter een potje van. Ze staan te schutteren voor de jury. Een onderzoeker die zij hebben ingeschakeld om hun cliënt vrij te pleiten, blijkt een drugsverslaafde te zijn. Hoewel er geen dna van Young op de vuurwapens is aangetroffen en ook forensisch en ballistisch bewijs ontbreekt, acht de jury hem in 2003 schuldig.