Rotterdamse horeca woedend over terrasbeleid

Het stadsbestuur heeft in de concept-horecanota 2017-2021 een regeltje opgenomen die de mogelijkheid geeft om terrassen al om 23.00 uur te sluiten. Het achterliggende idee is dat daarmee overlast voor omwonenden van uitgaansgebieden kan worden bestreden.



,,Absurd dat hier alleen al over wordt gesproken'', zegt Aziz Yagoub, uitbater van onder andere Annabel. ,,Horeca-ondernemers hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in een bruisende binnenstad. De gemeente wil dat nu weer terugdraaien.''



Yagoub vindt het prima dat de gemeente hard optreedt tegen ondernemers die voor veel overlast zorgen. ,,Alleen lijkt deze maatregel daarvoor niet bedoeld. Het komt eerder over als een poging om terrassen in de stad de nek om te draaien.''



Yagoub krijgt bijval van Rober Willemsen, oud-voorzitter van de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en uitbater van onder andere Melief Bender. Op Facebook schrijft Willemsen dat Rotterdam 15 jaar teruggaat in de tijd als de maatregel wordt doorgevoerd. Hij roept daarom de politiek op alles in het werk te stellen om te zorgen dat het niet zover komt.



Verarming

Wat bestuurslid Marco Bunk van KHN nog het meest steekt, is dat de maatregel wordt gebracht als een verrijking voor de stad. ,,Als de gemeente dit eenzijdig oplegt, is het een verarming van de groei van Rotterdam, zowel op toeristisch vlak als voor het vele publiek dat de stad zo graag 24 uur per dag bezoekt.''



D66-raadslid Jos Verveen begrijpt de zorgen van de horeca. ,,De terrassen om 23.00 uur sluiten is absurd, zeker in de binnenstad. In de buitenwijken kan ik me er nog wel iets bij voorstellen. Maar als je al besluit de terrastijden daar in te perken, geef de horeca-ondernmers er dan wel iets voor terug. Bijvoorbeeld langere openingstijden van het cafégedeelte.''



Verveen voelt volgende week bij een commissievergadering wethouder Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, Werkgelegenheid) aan de tand over de achterliggende intentie van het veelbesproken regeltje. ,,Dat het stadsbestuur overlast wil tegengaan, prima! De horecaondernemers met wie ik spreek, willen daar allemaal aan meewerken. Alleen dit neigt naar een maatregel om nachtterrassen uit te bannen'', aldus Verveen.