Rotterdamse Jolanda moet bewijzen dat ze Nederlands spreekt

Praat tien minuutjes met Jolanda en je weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Kán het Rotterdamser? Terwijl ze het huis aan kant maakt van een oudere dame in een Kralingse aanleunwoning, rollen de Rotterdamse volzinnen van haar tong.



Boos is ze. Geboren in Charlois en getogen in Kralingen woont ze al haar hele leven in de Maasstad en werkt 's ochtends met veel plezier in de thuiszorg. Om rond te komen krijgt ze al jaren een aanvullende uitkering.

Geschrift



Niets aan de hand, tot de dochter van de beroemde Rotterdamse bokser Theun Brommer - 'Mijn vader is nog Nederlands kampioen geweest' - net voor oud en nieuw een brief op de deurmat vond van de gemeente Rotterdam met daarin het verzoek om aan te tonen dat ze het Nederlands voldoende beheerst, in woord en geschrift. Ze schrok zich op z'n Rotterdams gezegd 'de pleuris'. ,,Dit vind ik beledigend'', briest ze. ,,Dit is toch te gek voor woorden? Ze weten alles van me en dan komen ze nu ineens met die taal­eis aanzetten. Mijn Marokkaanse buurvrouw moest er echt enorm om lachen.''



Verbergen

Alsof ze iets te verbergen heeft. ,,Nee joh, helemaal niets. Ik heb niet stiekem een BMW voor de deur staan. Ik rij op een brommer, een Tomos Quadro. Pas werd-ie gejat bij Zuidplein. Belde de politie op dat ze 'm hadden teruggevonden. Zonder zadel.''



Maandag heeft ze een afspraak met een ambtenaar en zal ze haar grief over de brief nog eens toelichten. En dan maar meteen bewijzen dat ze het Nederlands beheerst door wat diploma's te overleggen. ,,Ik heb thuis zo'n grote opbergkast, daar duik ik van het weekend maar even in.''



Een woordvoerster van de gemeente bevestigt dat er contact met Jolanda Brommer is gezocht. ,,We gaan met haar in gesprek'', luidt de reactie. Ze benadrukt dat de taaleis landelijk beleid is. ,,Vooral bedoeld om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten.''



Wie het Nederlands onvoldoende machtig is, wordt uitgenodigd voor een taaltoets. Wie zakt, krijgt een cursus om alsnog aan de taaleis te voldoen.