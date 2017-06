Rotterdamse kinderen brengen meeste tijd door in dagopvang

Rotterdamse kinderen verbleven in 2015 gemiddeld 1010 uur per jaar in de dagopvang. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde van 730 uur. Ook in Schiedam (960), Capelle aan den IJssel (900), Vlaardingen (850), Lansingerland en Maassluis (beide 790) vallen de cijfers hoger uit. In Naarden brachten kinderen de meeste tijd door in de opvang, namelijk 1070 uur.