Rotterdamse levensverhalen gezocht voor bioscoopfilm

De anekdotes en beelden worden door de schrijvers en regisseur gebruikt als inspiratiebron voor de verschillende segmenten van de film. Op deze manier moet de film een eerlijk en authentiek beeld van de stad geven. De verhalen kunnen worden ingestuurd via de website www.rotterdamiloveyou.com. Daarnaast kunnen Rotterdammers de komende maanden hun verhalen inspreken voor de camera op het productiekantoor aan de Korte Lijnbaan in Rotterdam.



De verhalen en indrukken worden gebundeld en gepresenteerd aan de elf filmteams uit binnen- en buitenland die samen volgend jaar de speelfilm Rotterdam, I love you gaan maken. ,,Wat we vooral niet willen, is dat de film straks een opgepoetste versie van de stad weergeeft'', zegt producent Joeri Pruys. ,,We willen juist de rauwe schoonheid van Rotterdam laten zien.''



Internationale reeks

Rotterdam, I love you maakt deel uit van de internationale reeks Cities of Love, waaraan veel internationale prominenten hun medewerking hebben verleend. Eerder werden er films gemaakt over Parijs, New York en Rio de Janeiro. De Nederlandse regisseur Shariff Nasr heeft zijn naam al aan het project verbonden.



De acteurs Nasrdin Dchar, Ricky Koole, Gaite Jansen, Eva Duijvesteijn, Katja Herbers, Benja Bruijning, Halina Reijn en Maryam Hassouini hebben ook al toegezegd aan de film mee te werken. Rotterdam, I love you moet in de zomer van 2017 in Rotterdam worden opgenomen. Distributeur September Film brengt de film in 2018 uit in de Nederlandse bioscopen.