Rotterdamse man aangehouden die met vleesmes zwaaide

,,Het gaat om een man die dringend hulp nodig heeft'', zegt een woordvoerster van de politie. De man reed met zijn auto recht op het terras af, stopte en begon met een mes te zwaaien en te roepen. De man wordt op het bureau onderzocht. Daarna kijkt de politie of hij in een hulptraject kan worden opgenomen.



De politie benadrukt dat er van gevaar geen sprake was. Maar zegt wel te begrijpen dat het voorval indruk maakt op bezoekers van het terras van Brasserie Tines. Zeker toen de agenten met een 'speciale aanpak' de verwarde man benaderde.



,,Er staan al foto's en video's op sociale media. Maar van onrust is absoluut geen sprake. We willen niets creëren dat er niet was'', zegt de woordvoerster.