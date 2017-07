Rotterdamse moslims woest over verdachtmakingen Leefbaar

Leden van de islamitische vereniging Ettaouhid zijn woest op Leefbaar Rotterdam. Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf suggereerde gisteren namelijk in schriftelijke vragen aan het college dat deze Rotterdamse organisatie met ‘fout geld’ een oud schoolpand heeft gekocht in het Oude Westen.

Hoogwerf insinueert in haar vragen dat het geld (een half miljoen euro) niet bijeen is gebracht door moskeebezoekers, maar dat het om geld gaat dat wordt witgewassen of afkomstig is uit de Golfstaten. Collega-raadsleden van de PvdA en Nida spreken schande van de verdachtmakingen.

,,Het is een bekende methode van Tanya Hoogwerf, die zich vaker bedient van allerlei verdachtmakingen zonder enige onderbouwing’’, zegt Nida-voorman Nourdin el Ouali. Dat doet ze volgens hem vooral bij personen of organisaties van een islamitische signatuur. ,,Het heeft ook nooit tot iets geleid’’, zegt hij. ,,Maar het is wel erg schadelijk voor de betrokkenen.’’

Schandpaal

Ook PvdA’er Marco Heijmen vindt dit niet kunnen: ,,Ik kan me voorstellen dat je vragen stelt als je iets tegenkomt. Alleen wat zij doet, is de vereniging meteen aan de schandpaal nagelen. Ik vind dit geen manier van doen. Is dit de manier waarop je met actieve groepen in de stad wil omgaan? Ik kan me goed voorstellen dat ze boos zijn, want ze worden hier wel even weggezet als niet betrouwbare club.’’