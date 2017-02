Rotterdamse nijntje-fan nam nieuwe naam: Nijntje

De nijntje-adept - vier tatoeages van het vrolijke konijntje rijk - heeft haast, want ze moet zo naar Utrecht. Een boodschappentas vol bossen kleurrijke bloemen staan klaar om op een aantal bijzondere plekken in de Domstad te worden neergelegd. Bij het nijntje museum, het Nijntje pleintje, het nijntje-beeld en Bruna's atelier.



Verdrietig

,,Dat hij er niet meer is, vind ik vreselijk'', zegt ze met betraande ogen. ,,Ik was op weg naar Amersfoort voor een sollicitatiegesprek, en was nét uit Utrecht vertrokken. Ineens kreeg ik allemaal berichtjes van vrienden, die schreven dat hij was overleden. Ik moest huilen, was heel erg verdrietig. Want Dick Bruna was als een tweede vader voor me.''



Het leven gaat door. Mét nijntje uiteraard. Ze heeft al heel wat nijntje-creaties vervaardigd - zoals kleding, een tas, poppen en een lichtelement - en zou daar graag nog een heel oeuvre aan toevoegen. En ja, ze heeft een poosje een relatie gehad, maar die is inmiddels beëindigd. Nijntje To: ,,Nee, hij was geen fan van nijntje. Maar van Harley Davidson.''