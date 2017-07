Rotterdamse oma aangehouden voor handelen in harddrugs

Column Linke soep (2)

9:01 Dinsdag schreef ik hier over het gevaar van groepsapps, die soms ruzies veroorzaken. Mijn voorbeeld: De app van bewoners op Zuid, over een bij nacht bellende buurman op de binnenplaats. In de app wordt gemopperd, sommigen vinden dat ongepast en dan is het opeens bonje.