Pastarestaurants helpen slachtoffers beving Amatrice

Sympathiek

De Nederlandse afdeling van de hulpstichting is een dergelijk initiatief nog niet gestart. ,,Maar het is zeker een sympathieke actie'', zegt een woordvoerster van het Rode Kruis. ,,Op dit moment zijn we vooral bezig met voorlichting over de slachtoffers.''



Het restaurant van Jamie Oliver in Rotterdam meldde vandaag een week lang 2 euro over te zullen maken aan het Italiaanse Rode Kruis voor elke pasta all'Amatriciana die daar wordt verkocht.



Ook Luciano Benfatto, uitbater van Trattoria La Borsa aan de Rotterdamse Coolsingel, heeft oren naar een dergelijke actie. ,,Ik wil best 2 euro afstaan per bord, misschien wel 3. Ik ben alleen wel bang dat er her en der te veel geld bij de verkeerde mensen blijft hangen.''



Eigen manier

Dat laatste sentiment overheerst ook bij andere stadsgenoten zoals bijvoorbeeld A Proposito, een Italiaan aan het Weena en La Gaetano, een pizzeria op het Noordereiland. ,,We hebben inmiddels zelf al wat geregeld, door geld naar mijn moeder te sturen'', zegt de eigenaar van A Proposito. ,,Zij zorgt dat het bij de juiste stichting terechtkomt. We doen het liever op onze eigen manier.'' Zijn collega van La Gaetano laat zich in dezelfde bewoordingen uit. ,,We doen het liever zelf.''