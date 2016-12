Rotterdamse politie arresteert vierde verdachte schietincident

Bij de schietpartij van zondag 4 december raakten twee mannen gewond in een café aan de Stieltjesstraat in Rotterdam. Vijf dagen later, op 9 december, werd een 25-jarige man in een portiek beschoten aan de Wieldrechtstraat in Rotterdam. Toen de politie op de locatie aan kwam, bleek een aantal mannen te zijn weggereden in een auto. Kort daarna meldde zich een slachtoffer op een politiebureau in Rotterdam. Hij vertelde dat hij was bedreigd met een vuurwapen en op zijn hoofd was geslagen. Ook liep hij een schotwond op. De man werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.