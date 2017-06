Rotterdamse politie blij met stroomstootwapen

Eigenaresse gedumpte dode hond getraceerd

16:09 De eigenaresse van de hond die gisteren dood werd gevonden in een boodschappentas in de Rotterdamse Beverwaard, is achterhaald. De vrouw verklaarde tegenover de politie dat zij het dier, dat een natuurlijke dood is gestorven, op haar favoriete uitlaatplek had neergelegd.