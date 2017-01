Rotterdamse politie ontvangt prijs voor grootste inbraakdaling

Opnieuw aanhoudingen voor drugshandel in luxe woningen

16:00 De politie in Rotterdam heeft de afgelopen week opnieuw aanhoudingen verricht voor drugshandel vanuit luxe appartementen. In totaal zijn vijf mensen aangehouden. Er zijn zes vuurwapens in beslag genomen, een bedrag van bijna een ton en er zijn grote hoeveelheden drugs aangetroffen.