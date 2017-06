Rotterdamse politie schiet verwarde man neer met taser

Rotterdamse agenten gaan in de video af op een verwarde man op de Groene Kruisweg in Rotterdam. Het is een bekende van de agenten. Ze weten dat hij goed kan vechten en het lukt ze niet om goed contact te leggen met de man.

,,De man is hulpbehoevend en daarom maken de collega's afwegingen om de man met zo min mogelijk geweld onder controle te krijgen om hem vervolgens over te dragen naar de instelling'', schrijft de politie bij de video.



De politiemannen roepen de hulp in van de hondenbrigade. In Rotterdam zijn de hondengeleiders namelijk aangewezen om de stroomstootwapens te testen.



De agent schakelt de verwarde man uit, waarna hij wordt meegenomen. ,,Door de inzet van de taser is de man met minimaal letsel teruggebracht naar de instelling'', aldus de politie.



De taser is inmiddels al meer dan 100 keer ingezet, schrijft de politie op Facebook. In ongeveer 21 keer is er daadwerkelijk mee geschoten.