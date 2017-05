Rotterdamse politiewagen bespoten met graffiti

Sprookjes bestaan voor studente Erasmus MC

17:23 Student geneeskunde Urmi Pahladsingh (19) liep gisteren in een betoverende hinderlaag. Een Droomvlucht-elfje verraste haar met de winst in de Efteling Sprookjesschrijfwedstrijd. Haar verhaal over een land der IJdeltuiten wordt opgenomen in een nieuw sprookjesboek.