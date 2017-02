Rotterdamse regio schrapt vergoeding spitsmijden

Het project 'Wild van de Spits' van de Rotterdamse Verkeersonderneming, dat jaarlijks ruim 2 miljoen euro kost, was de afgelopen jaren een enorm succes. Ruim 10.000 automobilisten maakten gebruik van de regeling, waarmee je tot 120 euro per maand kon verdienen door uit de spits te blijven. Dagelijks reden hierdoor 4.000 auto's minder in de spits, met veel minder files tot gevolg.



De afgelopen drie jaar werd het project, dat een looptijd had van een half jaar, daarom telkens weer verlengd. Maar dit jaar gaat dat dus niet gebeuren, vertelt woordvoerder Monique Monster van de Rotterdamse Verkeersonderneming. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat spitsmijdenprojecten alleen nog maar mogen bij grote wegwerkzaamheden. Bovendien mogen ze maar maximaal drie maanden duren.



De duizenden deelnemers krijgen nu een andere regeling aangeboden, vertelt Monster. Hoe die er precies uit komt te zien, kan ze nu nog niet zeggen. Maar er zal in ieder geval niet meer worden gewerkt met vergoedingen, weet ze wel.



Het consortium dat dit nieuwe project gaat uitvoeren, zal eind deze maand bekendmaken hoe zij al die forensen wil verleiden om deel te nemen aan de nieuwe regeling. Of de 10.000 oud-deelnemers van Wild van de Spits nu weer in de spits rijden, kan niemand zeggen.



Zorgen

Het besluit van de Verkeersonderneming roept grote verbazing op bij het Rotterdams raadslid Jan-Willem Verheij (VVD). ,,De economie trekt weer aan en de files nemen toe. Juist nu moet je dus heel voorzichtig zijn met dit soort dingen. Ik ben ook erg benieuwd naar het effect hiervan. Ik zou wel willen weten of al die automobilisten terugkeren in de spits of niet. Ik maak me daar wel enige zorgen over.''



Dat geldt ook voor zijn collega Arno Bonte (GroenLinks). ,,Dit was een enorm succesvol project dat alle doelstellingen heeft overtroffen. Ik vind het heel onwenselijk en onbegrijpelijk dat ze hier nu mee stoppen.'' Volgens Bonte heeft de financiële regeling ook gezorgd voor schonere lucht. ,,Dit heeft dus ook gevolgen voor de luchtkwaliteit en zeker op de ring van Rotterdam is dat erg onwenselijk.''