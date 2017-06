Rotterdamse scheidsrechter Clay Ruperti op weg naar de eredivisie

Rotterdam is dé voetbalhoofdstad met drie clubs in de eredivisie. Een arbiter uit de Maasstad mag in het betaald voetbal niet ontbreken. Clay Ruperti is hard op weg naar de eredivisie.

Clay Ruperti denkt nog wel eens terug aan zijn docent toen hij in 2006 aan de cursus voor scheidsrechter begon. ,,De trechter wordt steeds smaller en er gaan steeds minder scheidsrechters door het gat”, herinnert Ruperti zich nog maar al te goed. Voor hem geldt de weg der geleidelijkheid, want de Rotterdammer heeft alle klassen doorlopen.



,,Die wijze les is nog altijd zeer waardevol. Mijn eerste wedstrijd was DHZ C1-NSVV C1 in 2007 en mijn debuut bij de senioren zal ik zeker niet vergeten. Zuiderpark-DRL. Een echte derby op Rotterdam-Zuid. Als ik terugkijk naar die wedstrijden op zondagochtend om half elf zijn dat mooie herinneringen. Toch dacht ik destijds ‘wat doe ik hier’. Nu besef ik ook dat ik met weerstand heb leren omgaan.”



Ruperti maakt de afgelopen twee jaar deel uit van de groep talententraject betaald voetbal bij de KNVB. Hij floot nagenoeg wekelijks zijn duels in de tweede en derde divisie en was zo’n twintig wedstrijden per seizoen de vierde man in de Jupiler League.



,,Het was een heel stabiel en goed seizoen. Van de waarnemers hoor je gedurende het seizoen dat je op de goede weg bent en uiteindelijk was promotie de beloning. Gelukkig is er ook ruimte voor een slechte wedstrijd, maar daar heeft iedereen wel eens mee te maken. Uit een groep van twintig man zijn er drie scheidsrechters naar de masterclass doorgestroomd.’’

Quote Als vierde man zit je er met je neus bovenop en dat is heel leerzaam Clay Ruperti

Blocnote

,,Het voordeel van de tweede divisie is dat ik alle duels integraal kan terugzien en dat doe ik vaak met een blocnote op de bank. Op ons niveau moet je van dit soort middelen gebruik maken. Je bent sportman en wil het zo goed mogelijk doen. Aan de andere kant is bekend dat je niet het populairste beroep hebt.”

Ruperti werkt komend seizoen toe naar zijn debuut in de Jupiler League. Hij zal af en toe duels in de tweede divisie fluiten, daarnaast behoort ook vierde official in de eredivisie zijn tot zijn pakket. ,,Als vierde man zit je er met je neus bovenop en dat is heel leerzaam. Je pikt van iedereen iets op. Het is goed om die bagage te hebben.’’

De Rotterdammer had Martin van der Herik – voormalig toparbiter uit het amateurvoetbal - als vaste begeleider. ,,Hij heeft me geholpen om de laatste stappen te zetten. Ik heb vooral gewerkt aan het verkopen van mijn beslissingen, want je moet je blijven ontwikkelen. Dit vak leer je ook door het vaak te doen. Ik zal eenmaal per maand in Zeist zijn om beelden te bespreken en om fysiek te worden getest.”

Voetbalverslaggeving ten einde