Rotterdamse scholen gebaat bij hulp oude rotten

Op de stoep bij de Rotterdamse basisschool Mozaïek stonden een jaar geleden twee pensionado's. Één oud-onderwijsinspecteur en één gepokt en gemazelde ex-schooldirecteur. Ter beschikking gesteld door onderwijswethouder Hugo de Jonge en gekomen om te helpen. Schoolleider Lineke de Jong was sceptisch. Was dit nou nodig? Haar schooltje in Rotterdam-West functioneerde aardig. Oké, de resultaten van de leerlingen waren niet stabiel, maar zij had als schoolhoofd voor hetere vuren gestaan. Ze kan goed analyseren, heeft uitstekende leraren voor de klas: samen zouden ze het wel redden, voor zover dat kan met de ingewikkelde leerling-populatie. Toch gaf ze die wijze heren een kans. En binnen één ochtend was ze dolblij met het expertteam dat de gemeente haar 'cadeau' deed. ,,Ze stelden precies de goede vragen. Zonder te dwingen, lieten ze ons zélf ontdekken wat we konden verbeteren", vertelt De Jong nu. Dwingend advies Het expertteam van de gemeente bestaat uit lieden met uitzonderlijk veel specifieke onderwijservaring: de een weet alles van taal- of rekenachterstanden, de ander is een kei met kasboekjes en weer een ander kan rust brengen in een kibbelend korps.

Sinds vorig jaar kunnen Rotterdamse schooldirecteuren deze 'kritische, wijze ooms' gratis en vrijwillig inschakelen. Elf scholen grepen die kans, dat kostte de gemeente in totaal 66.632 euro. Wethouder Hugo de Jonge heeft het er graag voor over. Sterker nog: hij wil het expertteam dwingender gaan aanraden. Want hoewel de resultaten van het Rotterdamse onderwijs over de hele linie verbeteren, daalt het aantal zwakke basisscholen niet. Op 1 september 2016 stond de teller in de Maasstad op 10, evenveel als in het jaar ervoor. Weliswaar herstellen zulke scholen zich vaak snel maar er ontstaan steeds nieuwe zwakke scholen. Tijd om de touwtjes strakker in handen te nemen, vindt een ongeruste De Jonge. De wethouder richt zich nadrukkelijk tot, wat hij noemt, risicoscholen. Dat zijn scholen waarvan de onderwijsinspectie vindt dat de opbrengsten achterblijven - zoals bijvoorbeeld op de Mozaïek in West, waar leerlingen het ene jaar nog prima scoorden met rekenen maar het jaar erop opeens veel minder. ,,Een school die drie jaar tegenvallend presteert, wordt zwak", aldus de wethouder. ,,Dat betekent dat je dit oordeel meestal kunt zien aankomen."

En daar zit voor hem de crux. ,,Een school moet niet pas na twee risicosignalen onder een vergrootglas liggen. Ik wil in het eerste jaar al ingrijpen, maar ik wist voorheen niet waar de pijn zat omdat niet alle signalen met de gemeente werden gedeeld."



Risicoscholen

De wethouder vroeg om openheid bij schoolbesturen en inmiddels weet hij dat Rotterdam ongeveer dertig risicoscholen kent. Zij zullen dit jaar allemaal strenger ondervraagd worden als ze subsidiegelden aanvragen. ,,Pas als scholen aantoonbaar werken aan hun tekortkomingen, krijgen ze budget voor andere zaken. Ze moeten íets ondernemen om te verbeteren en ik raad ons expertteam aan."



Want hoe sceptisch schoolleider De Jong vorig jaar was, zo lovend is ze nu over de wijze heren die op de stoep stonden. ,,Ik hoop dat andere schooldirecteuren hier ook een positieve kans in zien. Mijn team en ik hebben de gelegenheid gekregen om de school te verbeteren vóórdat de Inspectie met dat oordeel in ons nek hijgt. De inspiratie die het expertteam oproept, laat je veel productiever werken dan de angst die het stempel zwak oproept."



De Jong gloeide letterlijk van opwinding na het eerste bezoek van de 'wijze, kritische ooms'. De experts hadden de schoolresultaten geanalyseerd en het schoolhoofd blaadjes vol zwarte en rode pijlen onder haar neus geschoven. ,,Ze wilden dat ik zelf zag waar het probleem zat. Confronterend, want ik zag zwart op wit dat mijn leerlingen een jaar achterliepen met rekenen. Dat wíst ik wel, en mijn team ook, maar we zagen geen oplossing. We werken hard, maar we dachten dat het niet anders kon vanwege de ingewikkelde leerling-populatie."



Tussentijdse toetsen

Het expertteam laat hen het tegendeel ervaren. De Jong en haar leerkrachten hielden hun eigen werkwijze tegen het licht, wisselden van lesmethode, en accepteerden 'de ingewikkelde populatie' niet langer als reden voor lagere opbrengsten.



Deze maand maken de leerlingen hun tussentijdse toetsen. De Mozaïekers houden hun adem in. ,,We kunnen niet wachten om te zien wat al het werk heeft opgeleverd", zegt schoolleider De Jong.



De wethouder kijkt nieuwsgierig uit naar het einde van dit schooljaar, als de Onderwijsinspectie zal vaststellen of het aantal zwakke scholen weer gelijk blijft, of eindelijk daalt.